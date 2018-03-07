В центре Киеве в пятницу из-за Порошенко не будут работать остановки транспорта

Остановки не будут работать в связи с проведением мероприятий с участием Президента Украины и перекрытием движения транспорта.

В пятницу, 9 марта, в центре Киева не будут работать некоторые остановки автобусов и троллейбусов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевпастранса. «9 марта 2018 года в связи с проведением мероприятий с участием Президента Украины и перекрытием движения транспорта на ул. Владимирской (на участке от ул. Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко), бульвара Тараса Шевченко (на участке от ул. Владимирской до ул. Пушкинской), ул. Терещенковской (на участке от ул. Льва Толстого до ул. Богдана Хмельницкого) остановки троллейбусных маршрутов 5, 8, 9, 17 и автобусных маршрутов 21, 114, 118 на бульваре Тараса Шевченко и улице Владимирской временно отменены в обоих направлениях», – говорится в сообщении.

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Уточняется, что с 7:00 и до завершения мероприятий не будут работать остановки троллейбусных маршрутов 5, 8, 9, 17 – остановка ст. м. Университет на ул. Владимирской; автобусных маршрутов 24, 114, 118, 5 троллейбусных, 8, 9, 17 – остановка ул. Владимирская на бульваре Тараса Шевченко в обоих направлениях; автобусных маршрутов 24, 114, 118 – остановка бульвар Тараса Шевченко в направлении железнодорожного вокзала. С 9:30 возможно временное перекрытие движения на бульваре Шевченко.

Движение троллейбусных маршрутов 5, 8, 9, 17 будет организовано по схеме: движение соответственно от ул. Билекой, ул. Смелянской, аэропорта «Киев», пл. Космонавтов до бульвара Тараса Шевченко по существующему маршруту, далее – ул. Леонтовича – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Пирогова – бульвар Тараса Шевченко, далее по действующей трассе, отметили в Киевпасстрансе.