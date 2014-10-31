До конца года "Укрзализныце" поставят еще 127 грузовых вагонов украинского производства

«В течение ноября-декабря на предприятиях вагонного хозяйства «Укрзализныци» ГП «Укрспецвагон» и ГП «Дарницкий ВРЗ» по поручению руководителя отрасли Бориса Остапюка планируется построить 127 грузовых вагонов», - сказано в сообщении пресс-службы "Укрзализныци" со ссылкой на начальника департамента вагонного хозяйства ведомства Алексея Ткачика.

По словам Ткачика, заказ на поставку железным дорогам 49 полувагонов выполнит до конца этого года Дарницкий вагоноремонтный завод, а 78 хоппер-окатышевозов изготовит «Укрспецвагон».

Напомним, 30 октября «Укрзализныця» получила 76 новых полувагонов, изготовленных на «Укрспецвагоне» за средства железных дорог, из которых сформировала грузовой поезд для перевозки руды по маршруту Лозовая - Кривой Рог – Ужгород, проследовавший затем в Польшу.

«Это будет очередная партия грузовых вагонов, которую в 2014 году изготовят отечественные производители для нужд отрасли. За 9 месяцев 2014 года на предприятии «Укрспецвагон» построен и введен в эксплуатацию 61 вагон: 51 полувагон и 10 хоппер-окатышевозов», - подчеркивается в сообщении.

В целом, благодаря производству нового подвижного состава на собственных предприятиях «Укрзализныци», грузовой парк ведомства в 2014 году пополнится 165 полувагонами и 94 хоппер-окатышевозами.

«Производя подвижной состав на собственных предприятиях, «Укрзализныця» не только обновляет рабочий парк и увеличивает доходы от эксплуатации указанных вагонов, но еще и сохраняет рабочие места для работников железнодорожной отрасли», - цитирует пресс-служба начальника департамента вагонного хозяйства ведомства.

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Также сообщается, что строительство полувагонов и хоппер-окатышевозов на Дарницком и Стрыйском вагоноремонтных заводах освоено с 2004 года, тогда как основной деятельностью данных госпредприятий является плановый ремонт грузовых вагонов.

«С целью увеличения доходов и загрузки производственных мощностей вагоноремонтные заводы в 2014 году построили подвижной состав и для других заказчиков, в общей сложности 166 полувагонов, из них 158 единиц изготовил «Укрспецвагон», 8 - Стрыйский вагоноремонтный завод», - подчеркивает «Укрзализныця».

По данным пресс-службы, рабочий парк "Укрзализныци" насчитывает 32 657 полувагонов и 2045 хоппер-окатышевозов.

Как сообщал УНИАН, средняя рыночная стоимость одного грузового полувагона без НДС составляет около 555,6 тыс. грн, тогда как себестоимость изготовленного на собственном предприятии полувагона оценивается в 449 тыс. грн.

По состоянию на середину октября 2014 года на железных дорогах Украины находилось в эксплуатации 176 тыс. грузовых вагонов.

В 2013 году парк грузовых вагонов "Укрзализныци" пополнился 775 грузовыми вагонами, 713 из которых - на условиях финансового лизинга. Производство вагонов осуществляли отечественные предприятия: Крюковский вагоностроительный завод (г. Кременчуг), «Трансмаш» (г. Днепропетровск) и «Дизельный завод» (г. Кривой Рог).

В 2013 году «Укрзализныця» исключила из грузового парка 9661 вагон, из которых 6158 – полувагоны.