Остановка по требованию: в оккупированном Донецке трамвай въехал в жилой дом

Служебный вагон протаранил деревянный забор, стену частного дома, и чуть не повредил газовый баллон, находившийся за стеной.

В оккупированном Донецке трамвай сошел с рельсов, после чего въехал в частный дом. Инцидент произошел в Буденновском районе города.

Об этом сообщает "112 Украина".

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Сообщается, что служебный вагон весом в 17 тонн протаранил деревянный забор, стену частного дома, и чуть не повредил газовый баллон, находившийся за стеной.

По словам очевидцев, в момент столкновения в доме никого не было. Водитель также не пострадал. В результате столкновения у трамвая смята передняя часть и выбито лобовое стекло.