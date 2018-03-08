Остановка по требованию: в оккупированном Донецке трамвай въехал в жилой дом

16:58, 08 марта 2018
Транспорт/Связь
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фото 062.ua

Об этом сообщает "112 Украина".

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Сообщается, что служебный вагон весом в 17 тонн протаранил деревянный забор, стену частного дома, и чуть не повредил газовый баллон, находившийся за стеной.

По словам очевидцев, в момент столкновения в доме никого не было. Водитель также не пострадал. В результате столкновения у трамвая смята передняя часть и выбито лобовое стекло.

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Теги: #авария в Донецке