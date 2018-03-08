Остановка по требованию: в оккупированном Донецке трамвай въехал в жилой дом
16:58, 08 марта 2018Транспорт/Связь
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Служебный вагон протаранил деревянный забор, стену частного дома, и чуть не повредил газовый баллон, находившийся за стеной.
В оккупированном Донецке трамвай въехал в жилой дом / фото 062.ua
В оккупированном Донецке трамвай сошел с рельсов, после чего въехал в частный дом. Инцидент произошел в Буденновском районе города.
Об этом сообщает "112 Украина".
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Сообщается, что служебный вагон весом в 17 тонн протаранил деревянный забор, стену частного дома, и чуть не повредил газовый баллон, находившийся за стеной.
По словам очевидцев, в момент столкновения в доме никого не было. Водитель также не пострадал. В результате столкновения у трамвая смята передняя часть и выбито лобовое стекло.
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