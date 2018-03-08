Для киевлян разработали инструкцию, как вести себя во время гололеда и тумана

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу.

Ночью и утром 9 марта в столице ожидается туман, видимость 200-500 м, на дорогах гололедица.

Об этом говорится в сообщении Управления информационного обеспечения и доступа к публичной информации Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

С целью предотвращения травматизма и во избежание аварийных ситуаций Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу.

Советы водителям:

- соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованного маневрирования, что при неблагоприятных погодных условиях может привести к аварийным ситуациям;

- при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума;

- не забывать включить габаритные огни или противотуманные фонари;

- в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не использовать автотранспорт с летними шинами.

Советы пешеходам:

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- ходить не спеша, ноги слегка расслабить и немного согнуть в коленях, ступать на всю подошву;

- не держать руки в карманах - это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивать руками в такт ходьбы - так лучше удержать равновесие;

- при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробовать быстро присесть - это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;

- если падения не избежать, нужно напрячь мышцы, сгруппироваться, а, прикоснувшись к земле, попытаться перекатиться, - удар, направленный на вас, уменьшит силу;

- быть внимательными и на тротуаре - автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;

- перебегая дорогу перед автомобилем, нужно учитывать, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;

- обходить металлические крышки люков - как правило, они покрыты льдом.

Кроме того, в КГГА напомнили, что в результате температурных перепадов на крышах домов, выступающих частях зданий и больших деревьях образуются сосульки.

"Поэтому особенно опасно пребывание у кровель и крыш домов - возможно падение снега, льда и сосулек. Призываем жителей столицы быть внимательными и осторожными на улицах, и соблюдать рекомендации, чтобы не стать жертвой сосулек, которые могут упасть на пешехода", - говорится в сообщении.

Советы пешеходам:

- необходимо обращать внимание на наличие опасных образований изо льда и снега на крышах домов;

- не выходить за пределы установленных ограждений, а в местах их отсутствия - обращать внимание на наличие опасных образований из льда и снега на крышах домов;

- по возможности, держаться на расстоянии 3-5 метров от зданий и других сооружений, выбирая наиболее безопасный маршрут движения по улицам города;

- нужно быть внимательными во время прогулок в парке, особенно с детьми. На деревьях образуется значительный снежный покров, местами с них может упасть большая глыба снега вместе с сосульками. Проходя возле высоких деревьев, сначала необходимо убедиться, что нет угрозы падения снега;

- владельцам автотранспорта не парковать свои машины возле домов;

- если во время движения вы услышали сверху подозрительный шум, ни в коем случае нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что происходит, - возможно, это сход снега или ледяной глыбы; бежать от здания тоже нельзя, надо как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.