Украина завершает создание центров реагирования на киберугрозы - вице-премьер

По словам Иванны Климпуш-Цинцадзе, Министерство иностранных дел Украины находится на передовой кибератак.

Украина завершает создание в государственной информационной инфраструктуре центров реагирования на киберугрозы.

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Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила во время встречи в Брюсселе с заместителем генерального секретаря НАТО по новым вызовам безопасности Антонио Миссироли, сообщается на Правительственном портале.

«Запуск ситуационных центров реагирования на компьютерные инциденты в государственной информационной инфраструктуре находится уже на завершающем этапе. Один из таких центров уже работает в Службе безопасности Украины», - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Также она выразила уверенность, что имеющаяся положительная динамика изменений в этой сфере сохранится.

«МИД Украины находится на передовой кибератак. Надеюсь, в ближайшее время будет представлен совместный подход к решению проблематики этой сферы. Учитывая необходимость противостоять российской агрессии на востоке Украины, можно сказать, что мы этот марафон бежим со спринтерской скоростью», - добавила Климпуш-Цинцадзе.

В свою очередь Миссироли отметил, что в Альянсе хорошо понимают главные вызовы киберугроз, которые стоят перед Украиной, и осознают необходимость качественной межправительственной кооперации и коммуникаций.

Как сообщал УНИАН, Ситуационный центр обеспечения кибербезопасности был создан на базе Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ в конце января 2018 года.

Для его создания в 2017 году Украина получила соответствующее техническое оборудование и программное обеспечение в рамках выполнения первого этапа Соглашения о реализации трастового фонда Украина-НАТО по вопросам кибербезопасности.

Председатель СБУ Василий Грицак сообщил, в 2017 году специалисты службы зафиксировали и отбили более 50 кибератак различной степени мощности, некоторые из которых по разрушительным последствиям могли быть гораздо хуже, чем печально вирус Petya-A, который поразил украинское информпространство летом прошлого года.