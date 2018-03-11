В Китае тестируют новый пассажирский поезд длиной около 415 метров

03:01, 11 марта 2018
Транспорт/Связь
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Его расчетная скорость составляет 350 километров в час / фото businesswire.com

Об этом в субботу, 10 марта, сообщил производитель составов, пишет DW.

Длина поезда составит около 415 метров, что вдвое превышает показатели нынешних железнодорожных составов. Экспресс сможет перевозить более 1100 пассажиров. Его расчетная скорость составляет 350 километров в час.

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Новый поезд получит разрешение на проектирование и изготовление только после прохождения всех тестов. Испытания, которые проводят независимые эксперты, включают 28 проверок. Производители отмечают, что Fuxing полностью спроектирован и изготовлен в Китае.

В настоящее время страна имеет самую длинную в мире высокоскоростную железнодорожную сеть, около трети которой рассчитана на скорость 350 километров в час.

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Теги: #Fuxing#поезд Китай