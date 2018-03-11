В Киеве вечером могут закрыть на вход три станции метро
10:02, 11 марта 2018Транспорт/Связь
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Из-за футбольного матча "Динамо" - "Верес" возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого"
Вечером киевское метро закроет на вход сразу три станции / фото УНИАН
11 марта в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Верес" (Ровно) возможны изменения в работе столичного метрополитена.
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Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.
Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".
Как сообщается на сайте НСК "Олимпийский", начало матча запланировано на 19:30.
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