В Киеве вечером могут закрыть на вход три станции метро

10:02, 11 марта 2018
Транспорт/Связь
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УНИАН

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Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Как сообщается на сайте НСК "Олимпийский", начало матча запланировано на 19:30.

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Теги: #Киевский метрополитен#Динамо против Верес