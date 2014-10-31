"Укрзализныця" с 1 ноября оборудует все скоростные поезда POS-терминалами

«Благодаря новой услуге пассажиры смогут рассчитаться в скоростных поездах платежными и кредитными картами, а также пополнить мобильный счет», – сказано в сообщении пресс-службы Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

В частности, на данном этапе эта услуга будет предоставляться в тестовом режиме.

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Согласно сообщению, POS-терминалами будут обеспечены все поезда, которые обслуживает УЖСК, в частности, это поезда производства южнокорейской компании Hyundai Rotem, электропоезда ЭКр1 "Тарпан" и поезд с локомотивной тягой «Украина-2» производства Крюковского вагоностроительного завода.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» определила маршруты курсирования скоростных поездов категории "Интерсити+" в зимний период 2014/2015 годов. В частности, поезда будут курсировать по восьми направлениям, еще четыре маршрута прорабатываются.

Справка УНИАН. С мая 2012 года в Украине со скоростью до 160 км/час начали курсировать скоростные межрегиональные электропоезда производства южнокорейской компании Нyundai Rotem, связав Киев с Харьковом и Львовом. Затем география курсирования поездов Нyundai была расширена.

В этом году «Укрзализныця» приобрела у Крюковского вагонзавода два скоростных электропоезда ЭКр1 (класс «Интерсити+»).

Поезда украинского производства задействованы на направлениях Киев – Одесса и Киев – Львов.

Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), которое оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem, двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda и двумя электропоездами ЭКр1 «Тарпан» и поезда с локомотивной тягой «Украина-2» производства Крюковского вагоностроительного завода.