Поезд "Интерсити+" из Киева в Харьков с 22 ноября будет курсировать ежедневно

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») намерена с 22 ноября перевести скоростной поезд категории "Интерсити+" №724/723 Киев - Харьков на ежедневный график курсирования в связи с востребованностью данного маршрута.

В пресс-службе ведомства УНИАН сообщили, что поезд №724 по маршруту Киев - Харьков будет отправляться из столицы в 13:36 и прибывать в Харьков в 18:11. В обратном направлении поезд №723 будет отправляться в 13:16 и прибывать в Киев в 17:53.

Поезд курсирует с остановками на станциях Дарница, Миргород и Полтава-Киевская.

«Ранее поезд курсировал 6 раз в неделю, кроме субботы», - уточнили в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что продажа билетов на вышеуказанный поезд будет открыта в ближайшее время во всех железнодорожных кассах и в онлайн-системе бронирования и покупки проездных документов booking.uz.gov.ua.

Читайте такжеСкоростные поезда «Интерсити+» зимой пустят по 8 направлениямКак сообщал УНИАН, в зимний период 2014/2015 годов скоростные поезда категории "Интерсити+" будут курсировать по восьми направлениям, еще четыре маршрута прорабатываются.

Справка УНИАН. С мая 2012 года в Украине со скоростью до 160 км/час начали курсировать скоростные межрегиональные электропоезда производства южнокорейской компании Нyundai Rotem, связав Киев с Харьковом и Львовом. Затем география курсирования поездов Нyundai была расширена.

В этом году «Укрзализныця» приобрела у Крюковского вагонзавода два скоростных электропоезда ЭКр1 (класс «Интерсити+»), которые связали Киев с Одессой и Львовом.

Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), которое оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem, двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda и двумя электропоездами ЭКр1 «Тарпан» и поезда с локомотивной тягой «Украина-2» производства Крюковского вагоностроительного завода.