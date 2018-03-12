Российские авиакомпании уже оштрафовали на 5,4 миллиарда гривень за нарушение воздушного пространства Украины

За каждое нарушение правил и порядка использования воздушного пространства Украины предусмотрен штраф в размере 136 тыс. грн.

Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) начиная с 2015 года наложила 5,44 млрд грн штрафов на более чем 40 российских авиакомпаний, которые нарушили воздушное пространство Украины, в частности, летая в аннексированный Крым.

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Об этом УНИАН сообщили в Госавиаслужбе.

"К компаниям-нарушителям применены финансовые санкции за правонарушения в сфере гражданской авиации относительно нарушения правил и порядка использования воздушного пространства Украины в виде штрафов за каждое нарушение в размере 136 тыс. грн", - сообщили в Госавиаслужбе.

Также представители ведомства сообщили, что штрафы наложены в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«№549/2015 введен в действие решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 сентября 2015 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), которыми предусмотрен перечень юридических лиц, к которым применяются ограничительные санкции, в частности, авиакомпании Российской Федерации», - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что уже наложено несколько тысяч штрафов и для их взыскания Госавиаслужба обращается в украинские суды.

Рассмотрение исков в украинских судах позволит в дальнейшем обращаться в международные.

Среди нарушителей воздушного пространства оказались крупнейшие российские авиакомпании - «Аэрофолот – российские авиалинии», «Авиакомпания «Уральские авиалинии», «Саратовские авиалинии», «Авиакомпания «ЮТэйр», «Авиакомпания «Россия», «Нордавиа» - региональные авиалинии», «Глобус», «Ред вингс», «Авикомпания «Вим Авиа», «Авиационная компания «Ямал».

А также в списке ряд других авиакомпаний - «АЙ ФЛАЙ», авиакомпания «Алроса», «Аэролимузин», «Авиасервис», «Авиапредприятие «Газпром авиа», «Авиакомпания «Грозный Авиа», «Джет экспрес», «Донавиа», «Авиакомпания «Икар», «МБК-С», Федеральное государственное унитарное авиационное предприятие МЧС России, «Авиакомпания Русджет», «Северный ветер», «Авиапредприятие Северсталь», «Авиакомпания «Сириус-Аэро», федеральное государственное бюджетное учреждение «Специальный летный отряд «Россия», «Джет Эйр Групп», «Промышленная многоотраслевая авиакомпания «Шар инк. Лтд», «Авиакомпания «Якутия», «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО», «Государственная авиакомпания «224 летный отряд», «Авиакомпания «Полет», «Авиационная компания «РусЛайн», «Оренбургские авиалинии», «Промышленное объединение «Космос», «Авиакомпания «Когалымавиа», «Авиапредприятие «Северсталь», «Авиакомпания «Укстус», «Авиакомпания «Центр-Юг», «Авиакомпания «Сибирь», «Атран», «АК БАРС АЭРО», «Авиакомпания «Тулпар».

Как сообщал УНИАН, в октябре 2016 года Госавиаслужба сообщала, что Украина начислила российским авиакомпаниям, осуществлявшим полеты в оккупированный Крым, штрафы на сумму 721,236 млн грн.

После аннексии Крыма Российской Федерацией в марте 2014 года Госавиаслужба Украины приняла решение о запрете всех полетов над крымским полуостровом. Позже Международная организация гражданской авиации (ИКАО) официально подтвердила контроль украинских авиавластей над крымским авиационным пространством.