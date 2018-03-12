WOG и ОККО устанавливали наивысшие цены на бензин и синхронно повышали их - АМКУ

В отношении «ОККО Ритейл» и «ВОГ Ритейл» было начато рассмотрение дела по признакам нарушения конкуренции на рынках розничной реализации нефтепродуктов.

Сети автомобильных заправочных станций под брендами ОККО и WOG на протяжении 2017 года устанавливали наиболее высокие цены на бензин А-95 и дизельное топливо и повышали их одновременно, нарушая честную конкуренцию на рынке.

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Об этом говорится в отчете Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) за 2017 год.

Сообщается, что в период с 1 января по 19 декабря 2017 года цены на бензин А-95 и дизельное топливо на АЗС WOG и ОККО выросли на 17,3% и 21,7% соответственно. В антимонопольном отмечают, что ООО «ОККО Ритейл» и ООО «ВОГ Ритейл» на одном уровне устанавливали цены на АЗС, повышая их синхронно или с интервалом в 1-2 дня.

«ОККО Ритейл» и «ВОГ Ритейл», устанавливая на одном уровне цены на высокооктановые бензины А-95 и дизельное топливо, при отсутствии объективных причин для совершения таких действий, устраняют конкуренцию между собой и создают предпосылки для повышения другим участникам», - говорится в отчете АМКУ.

В связи с вышеуказанным фактом, распоряжением госуполномоченного АМКУ от 21 декабря 2017 года в отношении «ОККО Ритейл» и «ВОГ Ритейл» было начато рассмотрение дела по признакам нарушений в виде антиконкурентных и согласованных действий на рынках розничной реализации нефтепродуктов.

На сегодняшний день органы комитета осуществляют сбор и анализ доказательств в указанном деле, в том числе, проводят внеплановые проверки членов «Нефтегазовой ассоциации Украины», куда входят ОККО и WOG.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2017 года АМКУ начал расследование возможных согласованных антиконкурентных действий сетей заправочных станций под брендами ОККО и WOG на рынке топлива.

В середине декабря 2017 года министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил, что Минэнергоугля совместно с Антимонопольным комитетом создали комиссию, которая проанализирует возможный сговор по поднятию цен компаний, продающих светлые нефтепродукты. По словам министра, на стоимость автомобильного топлива также повлияли рост цены на баррель нефти и падение курса национальной валюты.