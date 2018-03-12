На украинских АЗС подешевели бензин и дизтопливо

Ряд сетей АЗС за выходные снизили цены на бензин и дизтопливо на 0,3-1,5 грн за литр.

Ряд национальных и региональных сетей АЗС с 10 по 12 марта снизили цены на бензин и дизтопливо на 0,3-1,5 грн за литр. Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

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По данным компании, в сети АЗС ОККО бензины и дизтопливо подешевели на 0,5-1 грн за литр – до 30,49 грн (А-92), 31,49 грн (А-95), 32,49 грн (А-95 «Премиум») и 28,99 грн (дизтопливо).

На АЗС WOG вся топливная линейка также подешевела на 0,5-1,5 грн за литр. На сегодня бензин А-92 на этих заправках стоит 30,45 грн за литр, А-95 – 31,45 грн, А-95 «Премиум» - 32,45 грн и дизтопливо – 28,95 грн.

По информации UPECO, в сетах ОККО и WOG дизтопливо «Премиум» подешевело на 1-1,5 грн до 30,49 и 29,95 грн за литр соответственно.

Согласно сообщению, на заправках Shell бензины и ДТ подешевели на 30-80 коп. за литр: А–92 – до 30,49 грн, А–95 – 31,49 грн, А–95 «Премиум» – 33,69 грн, ДТ – 28,99 грн.

Также отмечается снижение цен в таких сетях, как Neftek, «Катрал Юг», «НК Народная», Marshal и Gas Point.

Как сообщал УНИАН, с августа 2017 года по февраль 2018 года цены на нефтепродукты выросли в среднем на пять и более гривен за литр и достигли рекордных значений: бензин подорожал до 30 грн за литр, а дизтопливо - до 28-29 грн за литр. По факту значительного и одновременного роста цен Антимонопольный комитет начал расследование, результаты которого ожидаются весной этого года.

Крупные сети АЗС начали снижать цены только со второй недели февраля. На предыдущих выходных цены на топливо снизились на 10-50 коп. за литр.