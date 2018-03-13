Немецкая Lufthansa перенесла запуск дополнительных рейсов из Киева

Изначально предполагалось, что Lufthansa увеличит число полетов на маршруте Киев-Франкфурт с 14 до 20 рейсов в неделю, добавив третий ежедневный рейс за исключением суббот.

Немецкий авиакомпания Lufthansa перенесла запуск 6 дополнительных рейсов Киев-Франкфурт с конца марта на май.

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Об этом свидетельствует информация из системы бронирования авиаперевозчика, передает avianews.com.

Компания подтвердила факт переноса запуска рейсов. Изначально предполагалось, что Lufthansa увеличит число полетов на маршруте Киев-Франкфурт с 14 до 20 рейсов в неделю, добавив третий ежедневный рейс за исключением суббот.

«Поскольку переговоры (о расширении квоты на полеты — ред.) заняли больше времени, чем ожидалось, мы отложили начало полетов по дополнительным частотам на май 2018 года. Мы находимся в тесном контакте с ответственными властями в Украине и Германии по этому вопросу и оптимистичны в том, что сможем скоро начать выполнять рейсы по дополнительным частотам», — отметили в пресс-службе Lufthansa.

Как сообщила пресс-секретарь Госавиаслужбы Ирина Кустовская, на данный момент условия межправительственного соглашения между Украиной и Германией не изменены.

По-прежнему действует старая квота на полеты, предусматривающая выполнение совокупно 28 еженедельных рейсов для каждой из сторон по маршрутам Киев-Франкфурт, Киев-Мюнхен и Киев-Берлин. Данная квота полностью использована обеими сторонами. За Lufthansa закреплены права на выполнение по 14 рейсов в неделю на маршрутах Киев-Франкфурт и Киев-Мюнхен, за МАУ — 14 рейсов в неделю на линии Киев-Берлин и по 7 рейсов в неделю на маршрутах Киев-Франкфурт и Киев-Мюнхен.

Из-за отсутствия расширения квоты на полеты на прошедшем 27 февраля заседании комиссия Госавиаслужбы отказала МАУ в увеличении частоты полетов на линии Киев-Франкфурт с 7 до 14 рейсов в неделю.