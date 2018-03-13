Крупнейшая контейнерная компания мира запускает сервис через одесский терминал

Японская контейнерная линия “Ocean Network Express” (ONE), начиная с апреля текущего года, открывает сервис в Украине через терминал ДП " Контейнерный Терминал Одесса" в Одесском порту, об этом сообщил исполнительный директор по коммерции, Игорь Яровенко. Соответствующий контракт уже подписан.

По итогам работы за январь-февраль 2018 года грузооборот ДП «КТО» составил 52 499 TEU и увеличился на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В частности, в прошлом году компания привлекла новых клиентов, таких как Yang Ming, Cosco Shipping Lines. Кроме того, в настоящее время компания ZIM продолжает увеличивать свой грузопоток через ДП «КТО» за счет увеличения размеров контейнеровозов из Азии.

Таким образом, несмотря на объявленный переход с апреля 2018 года в порт «Южный» сервиса компании Maersk, объемы которой составляют около 10% всех обрабатываемых ДП «КТО» контейнеров, ДП «КТО» не потеряет в грузопотоке и нарастит объемы в 2018 году. Анастас Коккин, генеральный директор ДП «КТО» убеждён, что предприятие и Одесский порт сохранят лидерство на контейнерном рынке Украины: «каждая компания, включая Maersk, вправе рассматривать и искать наиболее выгодные или эксклюзивные условия для своей работы на рынке Украины. При этом ДП «КТО», как крупнейший в Украине и публичный терминал, услугами которого пользуется наибольшее количество контейнерных линий, предоставляет рыночные и равные условия работы для всех клиентов, независимо от их размеров и рейтингов» - заявил он.

Также генеральный директор ДП «КТО» акцентировал внимание та том факте, что сохранение лидирующих позиций ДП «КТО» удается достигать за счет поэтапной реализации совместного с ГП «Администрация морских портов Украины» проекта расширения терминала на Карантинном молу, в рамках которого в 2018 году будет продолжено строительство защитного волнолома. Одновременная обработка двух контейнеровозов с высокой производительностью позволила ДП «КТО» фактически полностью избежать простоев судов в ожидании постановки к причалам. В частности, за 2016-2017 годы на новых причалах Карантинного мола было обработано в общей сложности более 240 тысяч TEU, т.е. около 40% всего грузопотока ДП «КТО». Это существенно больше, чем объемы каждого из терминалов, работающих в портах Южный и Черноморск за тот же период. По словам Вице-президента ДП «КТО» Светланы Яровой, этот фактор стал одним из ключевых для повышения коммерческой привлекательности на контейнерном рынке компании и Одесского порта, который остается ключевым портом в Украине для контейнерных грузопотоков. Кроме того, загрузка новых причалов Карантинного мола позволила, фактически досрочно относительно изначального плана и утвержденного проекта, обеспечить за 2016-2017 годы дополнительные доходы ГП «АМПУ» от портовых сборов в размере свыше 7,5 млн. долларов США и также более 1,5 млн. долларов США в виде платы за пользование причалами.

Справка. ДП "Контейнерный Терминал Одесса" является дочерним предприятием HHLA International GmbH, входит в группу одного из ведущих в Европе логистических холдингов – немецкой компании HHLA AG (Гамбург).

С 2010 года компания осуществляет строительство нового контейнерного терминала на Карантинном молу совместно с ГП «АМПУ». За последние семь лет ДП «КТО» уплачено налогов в бюджеты различных уровней на сумму свыше 1 млрд гривен.

Контейнерная линия “ONE” образована в 2017 году в результате объединения трех ведущих японских контейнерных линий - MOL, NYK, “K” Line и является шестой по величине в мире с вместимостью флота 1,4 млн. TEU.