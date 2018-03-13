Саудовская Аравия начнет строить завод по сборке Ан-132 в следующем году - "Антонов"

Наладить серийное производство нового самолета Ан-132 планируется в рамках создания технопарка возле города Таиф.

Королевство Саудовская Аравия планирует в 2019 году начать строительство завода по сборке многоцелевых самолетов Ан-132 и запустить серийную сборку самолетов в 2021 году.

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Как сообщила пресс-служба госпредприятия "Антонов", организовать серийное производство нового многоцелевого самолета Ан-132 планируется в рамках создания технопарка возле города Таиф, расположенного на западе Саудовской Аравии.

"Компания TAQNIA Aeronautics и "Антонов" работают над технико-экономическим обоснованием построения авиационного завода с участием западных экспертов. Начать строительство предприятия планируется в 2019 году, срок постройки - 9 месяцев, а сборка серийных Ан-132 должна быть запущена в 2021 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что программа научно-технического развития города Таиф включает в себя строительство промышленного и университетского городков, жилого квартала на 10 тысяч квартир, международного аэропорта.

"Технопарк будет построен в кооперации с Научно-технологическим центром имени Короля Абдулазиза, который является одним из ключевых партнеров по программе Ан-132. В состав технопарка войдут: самолетостроительный завод с аэродромом, предприятие по изготовлению солнечных панелей, солнечная электростанция", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля предприятие "Антонов", компания Taqnia Aeronautics, подразделение саудовской Technology Development and Investment Co, и WAHAJ, филиал SIPCHEM, подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании по организации производства Aн-132.

Стороны пришли к соглашению о том, что на первом этапе производства начальная партия серийных Ан-132 будет построена на заводе "Антонов" в кооперации с TAQNIA и WAHAJ. На этом этапе "Антонов" будет главным исполнителем работ, а партнеры - TAQNIA и WAHAJ - будут производить агрегаты и элементы в соответствии с кооперационной схемой. В частности, WAHAJ будет выпускать шасси и оборудование для них.

Следующие этапы предусматривают углубление кооперации по производству самолетов «Антонов» на территории Королевства Саудовская Аравия.

Справка УНИАН. Госпредприятие "Антонов" - единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.