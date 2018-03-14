В КГГА рассчитывают получить дополнительно более 2 миллиардов на ремонт и реконструкцию дорог в 2018 году

За эти средства столичные власти обещают отремонтировать 60 муниципальных объектов.

В этом году столичная власть рассчитывает получить более 1 миллиарда гривен из Дорожного фонда и почти такую же сумму – от Таможенного эксперимента.

Об этом в комментарии DATA.UA сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

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"В этом году столица получит из Дорожного фонда 1 миллиард 153 миллиона гривен. Для нас это очень большая сумма, которая позволит провести ощутимый ремонт и реконструкцию дорог. Кроме этого, мы получим деньги от Таможенного эксперимента, по планам, эта сумма составит чуть более 1 миллиарда гривен", – сообщил Дмитрий Давтян.

За полученные средства столичная власть обещает отремонтировать 60 муниципальных объектов.

"Прежде всего, они будут направлены на развязку на Шулявке – этот объект мы планируем начать в текущем году, и если все хорошо сложится, то и представить уже законченный объект можно будет до конца 2018 года. Также планируем проводить ремонты на бульваре Дружбе Народов, просп. Желательна. Есть целый перечень больших и малых улиц, путепроводов, дорог и т. п., которые планируем привести в порядок", – рассказал заместитель председателя КГГА.

Напомним, что с 1 января 2018 года в Украине начал работу Государственный дорожный фонд. Согласно проекту, 60% средств фонда будут направляться на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автодорог общего пользования государственного значения. 35% – на дороги местного значения, 5% – на финансирование безопасности дорожного движения.

Таможенный эксперимент работает в столице с 2016 года. Он предусматривает перечисление половины суммы перевыполнения плановых таможенных поступлений (пошлины, акцизного налога, налога на добавленную стоимость на ввозимые в страну товары) на ремонт дорог.