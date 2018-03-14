Льготы на проезд будут выдавать «живыми» деньгами

Правительство считает, что монетизация устраняет несправедливость неравномерного доступа к указанной льготе, а льготники получают возможность потратить деньги по своему усмотрению.

Правительство определило социальные нормативы в сфере транспортного обслуживания для предоставления возможности монетизации льгот на проезд всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах.

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Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины «Об установлении государственных социальных нормативов в сфере транспортного обслуживания», опубликованном на Правительственном портале.

Согласно сообщению пресс-службы Кабмина, указанным постановлением утверждается социальная норма количества льготных поездок, а также распределение льготных поездок транспортом общего пользования на городских и пригородных маршрутах, что необходимо для определения размера ежемесячной наличной выплаты.

По информации пресс-службы, постановление подготовлено в соответствии со статьями 5 и 10 Закона Украины «О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях», которыми предусмотрено установление государственных социальных нормативов в сфере транспортного обслуживания.

В пресс-службе добавляют, что пунктом 8 Заключительных и переходных положений Закона Украины от 6 декабря 2016 № 1774-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» определено, что льготы по оплате проезда, предусмотренные законами Украины, могут предоставляться в наличной форме в порядке и размерах, установленных Кабинетом министров Украины.

Как отмечает пресс-служба, принятие вышеуказанного постановления дает возможность установить гражданам, которые согласно законодательству имеют льготы по оплате проезда в городском и пригородном транспорте, социальную норму количества поездок в месяц по видам транспорта, на основе которой льготы могут предоставляться в наличной форме.

"Монетизация устраняет несправедливость неравномерного доступа к указанной льготе, а льготники получают возможность потратить деньги по своему усмотрению", - говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

Отмечается, что принятие постановления позволяет органам местного самоуправления предоставлять льготы отдельным категориям граждан по оплате проезда в наличной форме.

Как сообщал УНИАН, по данным Минсоцполитики, на монетизацию льгот в Украине в 2018 году потребуется около 20 млрд грн.