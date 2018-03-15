"Укрзализныця" обещает установить новые эскалаторы в вестибюле Киевского вокзала

Нынешние эскалаторы были установлены в 2001 году во время реконструкции вокзала станции Киев-Пассажирский.

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" планирует до конца этого года установить новые эскалаторы в вестибюле Центрального железнодорожного вокзала Киева в связи с тем, что имеющиеся эскалаторы почти исчерпали срок своей эксплуатации.

Как сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", уже подготовлено техническое задание, а в ближайшее время будет объявлен тендер на закупку новых эскалаторов.

Отмечается, что нынешние эскалаторы были установлены в 2001 году во время реконструкции вокзала станции Киев-Пассажирский.

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"Они работают 20 часов в сутки и обслуживают 20-40 тысяч пассажиров ежедневно. Во время последнего технического осмотра были сформулированы замечания по функционированию эскалатора, работающего на спуск. В частности, обнаружен предельный износ перил цепи и их привода. В связи с этим, 28 февраля 2018 года была временно остановлена работа одного эскалатора. Эскалатор на подъем работает", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сейчас "Укрзализныця" принимает меры для скорейшего восстановления работы неисправного эскалатора.

"Планируется, что он заработает в начале апреля, а срок его эксплуатации должен быть продлен максимум до конца текущего года", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. "Укрзализныця" - публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евроазиатском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.