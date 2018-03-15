Сейчас в мобильном приложении доступны на выбор: оплата с использованием цифрового кошелька Masterpass и онлайн-оплата с ручным вводом карточных реквизитов.

Публичная акционерная госкомпания "Укрзализныця" интегрировала свое мобильное приложение с электронным кошельком Masterpass, с помощью которого зарегистрированные пользователи могут безопасно хранить свои данные с банковских карт, любых платежных систем, а также рассчитываться в онлайн-магазинах.

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Об этом сообщил и. о. главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

"Продолжаем внедрять инновации в сервис по продаже железнодорожных билетов. Интеграция мобильного приложения с электронным кошельком Masterpass позволит пользователям еще быстрее и удобнее покупать проездные документы онлайн", - написал он.

Кравцов отметил, что сейчас в мобильном приложении доступны на выбор: оплата с использованием цифрового кошелька Masterpass и онлайн-оплата с ручным вводом карточных реквизитов.

Как сообщал УНИАН, ранее и. о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов в интервью УНИАН сообщил, что компания рассматривает возможность введения сквозной продажи билетов с другими видами транспорта.

В ноябре 2016 года "Укрзализныця" запустила мобильную версию своего официального сайта по продаже электронных билетов booking.uz.gov.ua. Данная универсальная мобильная версия сайта для заказа билетов и их оплаты банковской картой с помощью смартфонов разработана под любую операционную систему гаджетов.