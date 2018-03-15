Генпрокуратура проверит проведение конкурса на 4G-связь

По словам Луценко, ГПУ зарегистрирует уголовное производство и изучит вопрос о конкурсе по продаже лицензий на стандарт 4G.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что прокуратура зарегистрирует уголовное производство и изучит вопрос о конкурсе по продаже лицензий на стандарт 4G.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в сессионном зале Верховной Рады Украины.

"Я вчера получил обращение премьер-министра, основанное на депутатском запросе лидера "Радикальной партии, которое ставят под сомнение законность проведения тендера", - отметил Луценко.

Он добавил, что при подготовке тендера был проведен анализ и стартовая цена такого тендера "была совсем другой, выше, значительно выше, чем было установлено во время проведения тендера".

В то же время, отметил Луценко, насколько ему предварительно известно, "дальнейшая цена, уплаченная на аукционе, превысила порог, предусмотренный в этой записке".

"Если это так, то мы вряд ли найдем возможность уголовного преступления", - сказал он.

Так, генпрокурор констатировал, что "мы действительно зарегистрируем уголовное производство по этому факту и тщательно все изучим".

"Если будут признаки, что Государственный бюджет недополучил средства, мы, безусловно, будем действовать согласно действующему законодательству", - добавил Луценко.

В то же время, он выразил личную позицию по этому вопросу, и отметил, что считает этот тендер "неправильным еще и потому, что в условиях тендера не была исключена возможность участия в нем юридических лиц с участием российского капитала из страны-агрессора".

"Я в этом случае думаю о безопасности наших офицеров, солдат, которые, к сожалению, пользуются мобильной связью под тотальным контролем, с возможным доступом, из Москвы", - подчеркнул глава ГПУ.

Как сообщал УНИАН, 6 марта операторы мобильной связи «Киевстар», Vodafone и lifecell распределили во время проведения торгов частоты для использования технологии 4G в диапазоне 1800 МГц. Соответствующие лицензии они получили во время проведения второго тендера на 4G-связь.

31 января Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), продала частоты для развития в Украине связи нового поколения - 4G трем ведущим операторам мобильной связи - «Киевстар», Vodafone и lifecell по 2,456 млрд грн.

12 марта Гройсман обратился в правоохранительные органы, чтобы проверили заявление Ляшко о якобы непрозрачном конкурсе по продаже лицензий на стандарт 4G.