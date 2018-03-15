В этом году дорожные работы начнутся с апреля - Гройсман

Дорожные работы в 2018 году будут проведены на 218 объектах.

Кабинет министров Украины и "Укравтодор" планируют начать дорожное строительство в 2018 году с апреля.

Читайте такжеРада "дала добро" на платные дороги в Украине

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Twitter.

"В этом году планируем провести работы на 218 объектах. Все работы начинаем в апреле. Готовность всех служб и подрядных организаций должна быть 100%", - сообщил премьер.

Также глава правительства подчеркнул важность дорожного строительства с учетом норм программы повышения безопасности дорожного движения "500-500-1000".

"Укравтодор" подготовил сводный стандарт строительства и ремонта дорог - с учетом требований программы "500-500-1000". Он должен стать настольным учебником для строителей. Новые дороги - это качественное покрытие, безопасность и удобство», - отметил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявил о попытках "местных кланов" зарабатывать "нечестные" деньги на дорожном строительстве, пообещал премировать правоохранителей за раскрытие коррупционных схем в этой сфере и провести аудит дорожного строительства за 2017 год.

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, финансирование дорожной отрасли в 2018 году составит около 50 миллиардов гривень.

Ранее министр заявлял, что в этом году может быть отремонтировано около 4-5 тысяч километров дорог государственного значения в случае утверждения госбюджета на 2018 год с объемом финансирования дорожного хозяйства в размере 40 млрд грн. Кабинет министров Украины в рамках развития дорожного хозяйства начал реализацию программы "500-500-1000", предусматривающей строительство 500 кольцевых развязок, 500 островков безопасности и 1000 пешеходных переходов.

По итогам 2017 года "Укравтодор" отремонтировал около 2,1 тысячи километров дорог, что является рекордным показателем за последние 5 лет.