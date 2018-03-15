В транспортном комитете Рады предлагают как можно быстрее привлечь частную тягу на железной дороге

Поскольку иначе коллапса из-за нехватки локомотивов не избежать, убежден председатель комитета.

Привлечение частной тяги в экспериментальном режиме на отдельных участках «УЗ» уже сейчас может помочь снять напряжение, вызванное дефицитом тяги, считает председатель парламентского Комитета по вопросам транспорта Ярослав Дубневич.

Об этом депутат написал в своем блоге на ресурсе «Обозреватель».

«Пусть частные локомотивы перевозят определенные грузы – там, где имеем острейший дефицит тяги. По данным самой же "УЗ", по итогам прошлого года лишь 25,3% участков "УЗ" имеют положительный финансовый результат, перевозки на этих же 25,3% протяженности пути рентабельны и они сгенерировали 51,7 млрд грн доходов. Зато 69% участков – с отрицательным результатом. Лишь треть всей колеи "УЗ" дает 93% всех доходов предприятия. Две трети инфраструктуры – неприбыльные. Итак, пусть частные локомотивы заходят на вот эти, как говорят в "УЗ", неприбыльные две трети маршрутов. Сам бизнес заинтересован в транспортировке своих грузов, пусть приходит с собственной тягой»,- предлагает Дубневич.

Парламентарий приводит в пример Львовскую и Юго-Западную филиалы "УЗ", недостаток тяги на которых, по его словам, оборачивается коллапсом в работе автодорожных служб. «Именно этими маршрутами транспортируются сыпучие от поставщиков – добывающих предприятий, расположенных на территории Ровенской и Житомирской областей – к участкам автодорог, на которых идут активные ремонтные работы. Сейчас это – Львовщина, Закарпатье, Волынь, Ивано-Франковщина, Черновицкая область, дороги которых имеют стратегическое значение, поскольку соединяют страну с западноевропейским рубежом. Поскольку локомотивов хронически не хватает, ремонтники не способны своевременно проводить и завершать работы в рамках сезона», - констатирует председатель парламентского комитета.

По мнению Дубневича, мощным дорожным компаниям, которые выполняют большую госпрограмму ремонта дорог государственного и местного значения, целесообразно выйти на рынок перевозок со своим подвижным составом, тем самым частично сняв напряжение от нехватки тяги.

При этом, как утверждает парламентарий, определенное законодательное основание для привлечения частной тяги существует уже сейчас.

«Есть Правила технической эксплуатации "УЗ", которые допускают наличие частной тяги. Есть Сборник тарифов, что также содержит схемы определение платы за использование инфраструктуры "УЗ" и вагонную составляющую при перевозке грузов собственными вагонами», - напоминает Дубневич. Он предлагает «УЗ» утвердить порядок вращения частных локомотивов на путях общей сети, а также определить определенные требования: о наличии персонала, который будет обслуживать частную тягу (речь идет в первую очередь о машинистах), относительно технического состояния подвижного состава и его безопасности.

Парламентарий также напоминает, что частная тяга как опция присутствует и в законопроекте №7316 «О железнодорожном транспорте», который сейчас проходит обсуждение и дорабатывается в комитете ВРУ по вопросам транспорта.

«Вывод на рынок частной тяги – одно из условий Евросоюза, это наше обязательство в рамках Соглашения об Ассоциации с ЕС. Считается, что благодаря ее приобщению мы получаем шанс создать прозрачный конкурентный рынок с равными условиями для всех участников. Поэтому, вполне естественно, что частная тяга как опция предусмотрена в ключевом для отрасли законопроекте – имею в виду проект "О железнодорожном транспорт"е №7316, который разработан с учетом требований по имплементации европейского законодательства в нашу железнодорожную отрасль. Сейчас проект активно прорабатывается Комитетом ВРУ по вопросам транспорта и ожидает экспертное заключение КМУ на Правительственном комитете», - добавляет Дубневич.