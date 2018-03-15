Гройсман анонсировал масштабный аудит дорожных работ за 2017 год

Кабмин на следующем заседании обсудит срочный план проверки дорожных работ в Украине и создание специальных контрольных групп.

Правительство Украины инициирует масштабный аудит дорожных работ, проведенных в стране в 2017 году, а также устранение недочетов строительства за счет подрядчиков.

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Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Twitter.

«Инициируем масштабный аудит проведенных в 2017 году работ. Все ошибки будем исправлять за счет подрядчиков, которые сработали некачественно», - написал Гройсман.

По словам премьера, правительство на ближайшем заседании обсудит план проверки и создание специальных контрольных групп.

«Готовим срочный план проверки дорог и решение о создании специальных контрольных групп. Обсудим его на ближайшем заседании правительства», - отметил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер заявлял о попытках «местных кланов» зарабатывать «нечестные» деньги на дорожном строительстве и пообещал премировать правоохранителей за раскрытие коррупционных схем в этой сфере.

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, финансирование дорожной отрасли Украины в 2018 году составит около 50 млрд грн.

Ранее министр заявлял, что в этом году может быть отремонтировано около 4-5 тыс. км дорог государственного значения в случае утверждения госбюджета на 2018 год с объемом финансирования дорожного хозяйства в размере 40 млрд грн.

По итогам 2017 года «Укравтодор» отремонтировал около 2,1 тыс. км дорог, что является рекордным показателем за последние 5 лет.