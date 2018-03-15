Отключение аналогового телевидения в Украине снова перенесли

В Нацсовете главной причиной переноса называют не утвержденный Кабинетом министров план перехода с аналогового на цифровое вещание.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания перенес сроки окончательного перехода с аналогового на цифровое вещание в Украине на май 2019 года, сообщила пресс-служба совета.

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«Сроки отключения аналогового сигнала в Украине перенесены… Процесс отключения аналогового сигнала будет происходить, как это было предусмотрено, по-прежнему в три этапа. Первый - отключение аналога в отдельных областях - запланировано на август 2018 года. Второй - отключение аналогового сигнала на всей территории страны, за исключением телеканала «UA:ПЕРВЫЙ», местных вещателей, аналоговых каналов на территории проведения АТО и в некоторых приграничных районах - январь 2019 года. Окончательное отключение аналогового сигнала в Украине должно состояться в апреле-мае 2019 года», - говорится в сообщении.

По словам ответственного секретаря Нацсовета Александра Ильяшенко, причиной переноса сроков стало невыполнение в декабре 2017 года действий по отключению аналогового вещания.

«Проект плана отключения аналога был разработан в ноябре 2017 года и был представлен на заседании Межведомственной координационной группы по вопросам внедрения в Украине цифрового телерадиовещания, созданной при Администрации Госспецсвязи. Этапы его выполнения должны были начаться в декабре прошлого года. В начале марта 2018 года выяснилось, что никакие действия не выполняются, и главная причина - План не был утвержден Кабинетом министров Украины», - цитирует пресс-служба слова Ильяшенко.

Он подчеркнул, что План должен быть обязательно утвержден правительством.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2006 года Украина подписала меморандум «Женева-2006», который предусматривал полный переход к июню 2015 года от аналогового к цифровому телерадиовещанию в стране. Однако в июне 2015 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение об отсрочке перехода на цифровое телевидение.

В апреле 2016 года Кабинет министров Украины принял решение отсрочить полный переход на цифровое телевидение в Украине на один год из-за непрозрачной деятельности оператора цифровой эфирной телевизионной сети – частной компании «Зеонбуд», занимающей монопольное положение на рынке.

Кроме того, из-за недостаточного охвата территории Украины сигналом оператора цифровой эфирной телевизионной сети – частной компании «Зеонбуд» около 5 млн украинцев могут быть лишены бесплатного доступа к национальным телеканалам при переходе с аналогового на цифровое вещание.

22 июня 2017 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), сообщила, что согласовала проект постановления Кабинета министров Украины о продлении сроков использования технологии аналогового эфирного телевидения до 30 июня 2018 года.

10 августа правительство приняло решение о поэтапном отключении аналогового телевизионного вещания с конечным сроком - 30 марта 2018 года.