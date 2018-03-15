4G-скандал: Администрация президента опровергает заниженную стоимость лицензий

Сегодня генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что прокуратура зарегистрирует уголовное производство и изучит вопрос о конкурсе по продаже лицензий на стандарт 4G.

Администрация президента опровергает занижение стоимости проданных в начале марта операторам мобильной связи - "Киевстар", Vodafone и lifecell - лицензий на 4G-связь по сравнению со стоимостью лицензий на 3G-связь в 2015 году.

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Об этом свидетельствуют расчеты, которые опубликовал на своей странице в facebook заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив.

«Недавно отдельные политики решили поставить под сомнение открытость и прозрачность проведения тендеров по 4G, а после этого их риторика нашла отклик у главы правительства. Именно поэтому решил подготовить справку со ссылкой на документы, решения президента и КМУ, и главное - цифры. Уровень политического угара и градус популизма без фактов и цифр - это реалии украинской политики», - написал Шимкив.

Согласно представленным данным, за лицензии на 3G-связь мобильные операторы заплатили 8,77 млрд грн или 309,4 млн долл. по курсу НБУ на дату тендера, кроме того операторы оплатили конверсию военным в сумме 1,6 млрд грн. За лицензии на 4G-связь - 7,89 млрд грн или 292,9 млн долл. по курсу НБУ на дату тендера.

Шимкив обратил внимание на то, что решения по размеру минимальной цены как на тендер по 3G, так и на тендер по 4G определялось постановлением Кабинета министров Украины.

«Тендеры происходили публично, конкурентно и в прямом эфире - все это видели и отметили в различных комментариях и заявлениях», - написал замглавы администрации.

Также Шимкив отметил, что не стоит сравнивать стоимость лицензий разных поколений связи.

«Если говорить на примере Bos taurus (дикий бык), то есть эволюцию от туров в коров, а эволюция - это разные количества надоев, качество мяса и тому подобное. Поэтому цену за тура нельзя сравнивать с ценой за корову. Как нельзя одинаково оценивать различные породы коров», - привел пример замглавы администрации.

Как сообщал УНИАН, 6 марта операторы мобильной связи «Киевстар», Vodafone и lifecell распределили во время проведения торгов частоты для использования технологии 4G в диапазоне 1800 МГц. Соответствующие лицензии они получили во время проведения второго тендера на 4G-связь.

31 января Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), продала частоты для развития в Украине связи нового поколения - 4G трем ведущим операторам мобильной связи - «Киевстар», Vodafone и lifecell по 2,456 млрд грн.

12 марта лидер Радикальной партии Олег Ляшко призвал правительство отменить результаты тендера на получение операторами мобильной связи 4G-лицензий в диапазоне частот 1800 МГц, который прошел 6 марта, и провести повторные торги. Он заявил, что в 2015 году 3G-частоты продали за 10 млрд грн, что по расчетам депутата составляет 750 млн долл, а лицензии на 4G продали за 205 млн. долл.

В свою очередь, премьер-министр Гройсман обратился в правоохранительные органы, чтобы проверили заявление Ляшко о якобы непрозрачном конкурсе по продаже лицензий на стандарт 4G.

15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что прокуратура зарегистрирует уголовное производство и изучит вопрос о конкурсе по продаже лицензий на стандарт 4G. Также, генпрокурор выразил личную позицию по этому вопросу и отметил, что считает этот тендер "неправильным еще и потому, что в условиях тендера не была исключена возможность участия в нем юридических лиц с участием российского капитала из страны-агрессора".

"Я в этом случае думаю о безопасности наших офицеров, солдат, которые, к сожалению, пользуются мобильной связью под тотальным контролем, с возможным доступом из Москвы", - подчеркнул руководитель ГПУ.