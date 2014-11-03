Ferrari заплатит $3,5 млн за то, что не предоставила отчеты о возможных дефектах

Об этом сообщило Национальное управление США по безопасности движения на дорогах.

Как отмечается в заявлении регулятора, вопреки требованиям американского законодательства, Ferrari с 2011 года не предоставляла отчеты о жалобах потребителей и возможных дефектах. Кроме того, автопроизводитель не сообщил о том, что в ДТП с участием его спорткаров погибли три человека.

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До 2011 года Ferrari была освобождена от предоставления подобных отчетов в США из-за малых объемов производства - около 7 тыс. автомобилей в год. Однако после того, как три года назад компанию приобрел итальянский концерн Fiat, эти требования стали распространяться и на нее.

Ferrari уже признала, что не выполняла требования регулятора, и согласилась уплатить штраф.

На этой неделе стало известно, что Fiat намерен выделить Ferrari в отдельную компанию.

Ранее УНИАН сообщал, что Fiat поглотил Chrysler.