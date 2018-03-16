Гройсман хочет проверить льготников на проезд в транспорте

По словам премьера, перед введением монетизации льгот нужно провести верификацию их получателей.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает необходимым провести верификацию льгот на проезд в общественном транспорте перед их монетизацией, чтобы избежать схем по списанию средств на получателей льгот.

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Об этом премьер-министр заявил в ходе Часа правительства в Верховной Раде.

«Что касается льготных перевозок - мы приняли решение о монетизации этих льгот. Нужно провести их верификацию... Чтобы не списывали средства на льготников - нужно провести верификацию», - сказал Гройсман.

По словам премьера, верификация и последующая монетизация позволят устранить возможности для злоупотроблений, а граждане смогут получить целевую финансовую поддержку для уплаты проезда.

Как сообщал УНИАН, 14 марта правительство определило социальные нормативы в сфере транспортного обслуживания для предоставления возможности монетизации льгот на проезд всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах.

По словам вице-премьера Павла Розенко, решение о монетизации льгот на проезд в общественном транспорте будут принимать местные органы власти.

По данным Минсоцполитики, на монетизацию льгот в Украине в 2018 году потребуется около 20 млрд грн.