Гройсман хочет проверить льготников на проезд в транспорте

11:23, 16 марта 2018
Транспорт/Связь
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В Украине проверят льготников на проезд / фото УНИАН

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Об этом премьер-министр заявил в ходе Часа правительства в Верховной Раде.

«Что касается льготных перевозок - мы приняли решение о монетизации этих льгот. Нужно провести их верификацию... Чтобы не списывали средства на льготников - нужно провести верификацию», - сказал Гройсман.

По словам премьера, верификация и последующая монетизация позволят устранить возможности для злоупотроблений, а граждане смогут получить целевую финансовую поддержку для уплаты проезда.

Как сообщал УНИАН, 14 марта правительство определило социальные нормативы в сфере транспортного обслуживания для предоставления возможности монетизации льгот на проезд всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах.

По словам вице-премьера Павла Розенко, решение о монетизации льгот на проезд в общественном транспорте будут принимать местные органы власти.

По данным Минсоцполитики, на монетизацию льгот в Украине в 2018 году потребуется около 20 млрд грн.

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Теги: #транспорт#Кабмин#льготы