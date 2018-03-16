Гройсман рассказал, когда завершат дорожные работы на трассе Одесса – Рени

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что трасса Одеса - Рени будет отремонтирована до конца 2017 года.

Дорожные работы на трассе Одесса - Рени, являющейся важной транспортной артерией Одесской области, с высокой вероятностью будут завершены в 2018 году.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе Часа правительства в Верховной Раде.

«Я хотел бы вас проинформировать по вопросу нашего проекта Одесса - Рени. Мы его включили (в план дорожных работ на 2018 год - УНИАН) и уже согласовали в рамках таможенного эксперимента, от которого средства поступят в Одесскую область. То есть эта дорога стоит в плане, и есть высокие шансы ее завершить в этом году», - сказал премьер.