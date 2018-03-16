Гройсман рассказал, когда завершат дорожные работы на трассе Одесса – Рени

12:53, 16 марта 2018
Транспорт/Связь
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 Дорожные работы на трассе Одесса – Рени могут быть завершены в 2018 году / фото УНИАН

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе Часа правительства в Верховной Раде. 

«Я хотел бы вас проинформировать по вопросу нашего проекта Одесса - Рени. Мы его включили (в план дорожных работ на 2018 год - УНИАН) и уже согласовали в рамках таможенного эксперимента, от которого средства поступят в Одесскую область. То есть эта дорога стоит в плане, и есть высокие шансы ее завершить в этом году», - сказал премьер.

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Теги: #ремонт дорог#дороги в Украине