Бензин на АЗС продолжает дешеветь

Ряд сетей АЗС снизили цены на топливо на 0,2 – 1,5 грн за литр.

Ряд национальных и региональных сетей АЗС в течение 15-16 марта снизили цены на бензин и дизтопливо на 0,2 – 1,5 грн за литр. Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

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Согласно сообщению АЗС SunOil, цены снизились на 1,3-1,5 грн за литр до: А-80 - 25,1 грн, А-92 – 25,9 грн, А-95 – 26,4 грн, ДТ – 24,4 грн.

Кроме того, на заправках «Укргазвыдобування» все топливо подешевело на 10-30 коп. за литр: А-92 – 27 грн, А-95 – 27,5 грн, ДТ – 24,9 грн.

На 10-30 коп. за литр, до 26,89-29,19 грн, стоимость бензина А-92 снизилась на АЗС «БРСМ-Нафта» и AMIC Energy. Кроме того, на 10 коп. за литр все топливо подешевело у одесского оператора «Катрал Юг».

Как сообщал УНИАН, с августа 2017 года по февраль 2018 года цены на нефтепродукты выросли в среднем на пять и более гривень за литр и достигли рекордных значений: бензин подорожал до 30 грн за литр, а дизтопливо - до 28-29 грн за литр. По факту значительного и одновременного роста цен Антимонопольный комитет начал расследование, результаты которого ожидаются весной этого года.

Крупные сети АЗС начали снижать цены только со второй недели февраля. На последних выходных (9-11 марта) цены на топливо снизились на 10-50 коп. за литр.