«Укрпочта» начала продажу электронных билетов на поезда

Согласно сообщению, электронный билет является полноценным перевозочным документом и не требует обмена в кассах вокзала.

«Е-билет дает пассажиру те же права, что и его бумажный аналог», - сказано в пресс-релизе.

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В сообщении также отмечается, что, по данным «Укрзализныци», на сегодняшний день электронный билет внедрен в 97% поездов междугороднего сообщения Украины.

«На поезда, где не внедрены электронные билеты, пассажиру выдается маршрут-квитанция, которую перед посадкой в вагон необходимо обменять на посадочный документ в кассе железнодорожного вокзала», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, электронный билет действует на 91 пару поездов внутреннего сообщения, в том числе на скоростные поезда категории "Интерсити+".

Системой бронирования и продажи билетов на поезда через интернет в 2013 году воспользовались почти 5,2 млн пассажиров, что составляет около 8,5% от их общего количества.