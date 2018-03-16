Авиакомпания МАУ хочет до 2022 года увеличить свой флот до 75 самолётов

Сейчас в парке компании 42 самолёта.

Крупнейший в Украине авиаперевозчик - авиакомпания "Международные авиалинии Украины" планирует до 2022 года увеличить свой флот до 75 самолётов, тогда как сейчас в парке компании 42 самолёта.

Читайте такжеУкраинская авиакомпания открывает новый рейс в Испанию

Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь МАУ Евгения Сацкая.

"МАУ рассматривает расширение флота и планирует до 2022 года иметь 75 самолётов в своём парке", - сказала она.

Также пресс-секретарь МАУ сообщила, что в этом году компания получила первый дальнемагистральный самолёт Boeing 777, а в течение ближайших 3-4 месяцев получит ещё 4 самолета.

При этом Сацкая отметила, что до 2022 года самолётов Boeing 777 будет не менее 12.

Справка УНИАН. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева "Борисполь".