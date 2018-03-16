Львов может стать первым украинским городом без маршруток

Транспортная комиссия планирует осуществить полный переход на электротранспорт и автобусы в течение пяти лет.

Транспортная комиссия депутатов Львовского городского совета поддержала петицию горожан о полном отказе от частных перевозчиков в пользу электротранспорта и автобусов.

Об этом сообщает "Новое время".

Полный переход на электротранспорт и автобусы необходимо осуществить в течение пяти лет, решила комиссия.

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Окончательное решение об отказе от маршрутных такси должен принять горсовет. Вопрос может быть вынесен на рассмотрение уже на следующей неделе.

Большие автобусы в городах - это практика европейских стран, отметил первый заместитель председателя Госслужбы по безопасности на транспорте Вячеслав Дидковский. По его словам, отказ от маршруток поможет разгрузить городскую сеть.

Если инициативу поддержит городской совет, Львов станет первым областным центром Украины без маршрутных такси.

Как сообщал УНИАН, Кабмин дал старт реформе рынка автобусных перевозок. ​Правительство изменило порядок проведения конкурса на осуществление регулярных автобусных перевозок.