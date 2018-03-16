ГПУ проводит обыски в офисах "Новой почты" - соучредитель компании

В конце февраля Кабмин создал комиссию под руководством премьер-министра Гройсмана, которая призвана защищать бизнес от неправомерных проверок и давления со стороны силовиков.

Представители Генеральной прокуратуры проводят обыски в офисах крупнейшей украинской компании экспресс-доставки "Новая почта" в Киеве, Полтаве и Харькове.

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Об этом сообщил соучредитель и член наблюдательного совета компании Владимир Поперешнюк на своей странице в Facebook.

"Сейчас в офисах "Новой Почты" в Киеве, Полтаве и Харькове проводится обыск представителями Генеральной прокуратуры Украины. Впервые в моей практике делают обыск моего кабинета и меня лично. Забирают личный компьютер. Чувствую, как прямо на глазах улучшается инвестиционный климат в стране", - написал он.

В свою очередь, пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в facebook отметила, что следственным управлением ведомства проводится около 15 обысков складских и офисных помещений компании.

"Все следственные действия осуществляются следователями без привлечения спецподразделений, в рамках закона. Поэтому говорить о нанесении вреда инвестиционному климату в стране не стоит», - написала она.

Также Сарган сообщила, что после предоставления информации следователями Генпрокуратура сообщит детали уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 28 февраля создал комиссию под руководством премьер-министра Владимира Гройсмана, которая будет защищать бизнес от неправомерных проверок и давления со стороны силовиков.

7 декабря 2017 года в Украине вступил в силу закон об обязательной видеофиксации во время проведения обысков (№ 2213-VIII), который называют "маски-шоу стоп".

Закон, в частности, вводит обязательную видеофиксацию во время обысков, как и при рассмотрении ходатайств следственным судьей. Видеозапись должна быть неотъемлемым приложением к протоколу обыска.

По данным опроса Американской торговой палаты, около 90% компаний - членов палаты столкнулись с коррупцией в 2017 году, что отвечает показателю 2014 года.

Справка УНИАН. "Новая почта" основана в 2001 году как оператор по экспресс-доставке, который предоставляет услуги доставки документов, посылок и грузов в любую точку Украины.

Кроме предприятия "Новая почта" в группу компаний экспресс-доставки входят "Новая почта интернешнл" (услуга международной доставки, представительства в других странах), "Новая почта логистик" (услуга выполнения заказа для корпоративных клиентов) и "Пост Финанс", которая под брендом Forpost предоставляет услугу денежных переводов в отделениях "Новой почты".