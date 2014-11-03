«Укрзализныця» назначила новый поезд Харьков - Ужгород

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом назначила поезд №225/226 по маршруту Харьков - Ужгород - Харьков, сообщили УНИАН в пресс-службе администрации.

Согласно сообщению, поезд №225 Харьков - Ужгород будет курсировать по нечетным датам с 29 ноября, с отправлением из Харькова в 23:07 и прибытием в Ужгород в 03:55. В обратном направлении поезд №226 Ужгород - Харьков будет курсировать по четным числам с 30 ноября, с отправлением из Ужгорода в 11:17 и прибытием в Харьков в 14:30.

Поезд будет курсировать с остановками, в частности, на станциях Сумы, Конотоп, Львов, Киев, Казатин, Винница, Жмеринка, Хмельницкий, Тернополь.

"Железнодорожники ежедневно проводят мониторинг спроса населения на перевозки железнодорожным транспортом и в случае увеличения пассажиропотока, при наличии свободного подвижного состава, назначают дополнительные поезда или увеличивают количество мест в круглогодичных поездах", - отметили в пресс-службе.

Продажа билетов на вышеуказанный поезд уже открыта во всех железнодорожных кассах и в онлайн-системе бронирования и покупки проездных документов booking.uz.gov.ua.

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Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщении, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.