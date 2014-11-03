Одесская железная дорога отгрузила первые 100 вагонов угля из ЮАР

Одесская железная дорога (ОЖД) на станции Ильичевск отгрузила более 100 вагонов южноафриканского угля, сообщила пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

В частности, 1 ноября был отгружен 51 вагон, 2 ноября - 24 вагона, а на сегодняшний день отгружено еще 38 вагонов угля. Когда стало понятно, что перевозка угля будет обеспечена вагонным парком "Укрзализныци", а именно госпредприятием "Украинский транспортно-логистический центр", а не силами частных компаний, процесс погрузки и отправки груза стратегического значения будет осуществляться примерно по 100 вагонов в сутки, сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что среднесуточная нагрузка по станции Ильичевск составляет 100-130 вагонов. В случае оперативной подачи подвижного состава под погрузку и слаженной работы экспедиторов, портовиков и железнодорожников, отправление всего объема груза - более 1200 вагонов угля - продолжится 10-15 суток.

Кроме того, на станции продолжается обычная работа - проходит погрузка марганцевой руды и никеля. Таким образом, объемы работы станции выросли вдвое.

«Работники Ильичевского порта и станции Ильичевск прилагают максимальные усилия для обеспечения скорейшего отправления груза на станции назначения, ведь в ближайшее время (8-12 ноября текущего года) ожидается вторая партия угля объемом 86 тыс. тонн», - подытожили в пресс-службе.

Читайте такжеУкраина из-за войны на Донбассе потеряла 12 млн тонн угля

Как сообщал УНИАН, 19 августа 2014 года госкомпания «Укринтерэнерго» заключила контракт с компанией Steel Mont Trading на поставку угля антрацитовой группы до 1 млн тонн с целью обеспечения диверсификации источников поставки угля в Украину.

Согласно условиям контракта, в Украину будет поставляться 250 тыс. тонн угля ежемесячно.

Украина впервые за длительный период начала импортировать энергетический уголь для обеспечения потребностей тепловых электростанций.

Обеспечить ТЭС углем собственной добычи сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт.

Около 47% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное – производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика. Нехватка газа и остановка 80% шахт привели к дефициту энергоносителей и, как следствие, электроэнергии.

Читайте такжеУкраина хочет покупать уголь на подконтрольных боевикам шахтах

Справка УНИАН. Одесская железная дорога проходит по территории Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.