По словам городского головы Днепра, предполагаемые сроки реализации проекта - полтора года.

В Днепре постоят новый аэропорт по примеру Харькова.

Об этом городской голова Днепра Борис Филатов сообщил на своей странице в Facebook.

«Существует серьёзная, но пока не конкретизированная договорённость, о строительстве в Днепре нового аэропорта по примеру Харькова», - написал Филатов.

По словам городского головы, он обсуждал проект с будущим инвестором - бизнесменом Александром Ярославским.

Филатов отметил, что инвестор на условиях частно-государственного партнёрства реконструирует старый терминал и построит новый пропускной способностью до 800 пассажиров в час.

Читайте такжеАэропорт "Харьков" в этом году планирует увеличить пассажиропоток за счет новых авиаперевозчиков и маршрутов

«Государство обещает дать финансирование на строительство новой взлетно-посадочной полосы и всей летной инфраструктуры. Предполагаемые сроки - полтора года», - отметил городской голова Днепра.

Он подчеркнул, что в настоящий момент идут интенсивные переговоры и оформление документов.

По словам Филатова, в реализации проекта задействованы президент Украины, правительство, Министерство инфраструктуры, депутаты, бюджетный комитет Верховной Рады в лице Андрея Павелко, Днепропетровский облсовет, ДнепрОГА, старый и новый собственники.