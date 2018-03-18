В Киеве изменили маршруты общественного транспорта из-за пикета посольства России

Некоторые столичные маршруты вообще отменили.

В Киеве правоохранители частично ограничили движение транспорта по Воздухофлотскому проспекту, перекрыв дорогу металлическими и деревянными заборами, в связи с пикетом посольства России украинскими националистами.

Следовательно, маршруты общественного транспорта, который курсировал по Воздухофлотскому проспекту, изменили, отметили в сообщении "Киевпастранс".

Речь идет о маршрутах троллейбусов № 8, 9, 17, 19, 19Д и автобусов маршрута №119.

Движение троллейбусов маршрута №8 курсирует от улицы Смелянская до Севастопольской площади по маршруту Чоколовский бульвар – улица Питерская улица Курская дальше по маршруту.

Движение троллейбусов маршрута №9 идет по курсу: Аэропорт "Киев"– Севастопольская площадь – Чоколовский бульвар – улица Питерская улица Курская дальше по маршруту. В обратном направлении троллейбусы маршрутов №№8,9: площадь Л. Толстого – проспект Победы – улица Довженко – Дегтяревской путепровод – улица Довженко – улица Гетмана – Севастопольская площадь, далее по маршруту.

Движение троллейбусов маршрута №17 курсирует с площади Космонавтов по маршруту, а в обратном направлении: площадь Толстого – проспект Победы – улица Довженко – Дегтяревской путепровод – улица Довженко – улица Гетмана – Севастопольская площадь – Воздухофлотский проспект – улица Антонова – площадь Космонавтов.

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Движение троллейбусов маршрута №19 курсирует с площади Космонавтов по маршруту, а в обратном направлении: улицы Ольжича – улица Телиги – улица Довженко – улица Гетмана – Севастопольская площадь – ул.Антонова – площадь Космонавтов.

Движение троллейбусов маршрута №19Д – закрыто.

Движение автобусов маршрута №119 организовано по улице Касьяна к Соломенской площади по маршруту, далее Липкивского улица – улица Толстого – улица Саксаганского – проспект Победы, далее по маршруту, обратно проспект Победы – улица Старовокзальная – улица Жилянская – улица Толстого – улица Липковского – Воздухофлотский проспект, дальше по собственной схеме маршрута.

Также свои маршруты изменили автобусы №24 и №114.

Напомним, в воскресенье, 18 марта, в России проходят президентские выборы. РФ планировала открыть 4 избирательные участки для голосования на выборах президента РФ в Украине – в посольстве РФ в Киеве, а также в помещениях генконсульств во Львове, Одессе и Харькове. Однако глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в день выборов президента России россиян не впускать в посольства и консульства в украинских городах. В частности, к посольству России в Киеве и консульства в Харькове пришли националисты, чтобы не допустить голосования.