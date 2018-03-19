Крупные сети АЗС за выходные снизили цены на автогаз

По состоянию на 19 марта, средняя цена автогаза в Украине снизилась до 12,61 гривни.

Ряд сетей АЗС в Украине в период с 17-19 марта снизили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-65 копеек за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Согласно сообщению, на 35 копеек за литр в столичном регионе цена автогаза снизилась на заправках Avantage 7. На 20 копеек за литр, до 13,39 гривни, сжиженный газ подешевел на столичных АЗС WOG, OKKO и SOCAR.

Также топливо подешевело в регионах. На 10-18 копеек за литр стоимость автогаза понизили в сетях BVS, Marshal, Neftek, "Татнефть", "Энерджи Транс".

Таким образом, по состоянию на 19 марта средняя цена автогаза в Украине снизилась до 12,61 гривни.

Как сообщал УНИАН, во второй половине августа 2017 года в Украине отмечался резкий рост цен на автогаз во многих сетях АЗС. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал рост цен на сжиженный газ диверсией и поручил ряду министерств и Антимонопольному комитету разработать возможные решения этой проблемы. По состоянию на 28 августа, цены достигли значений 16,49-16,99 гривни за литр, после чего ценовая ситуация на рынке стабилизировалась.

31 августа в АМКУ сообщили о намерении провести проверку ряда компаний-трейдеров по сжиженному газу.

26 декабря 2017 года Антимонопольный комитет в ходе расследования возможных антиконкурентных и согласованных действий, которые привели к росту цен на сжиженный газ в Украине в августе 2017 года, привлек в качестве ответчиков компании-нефтетрейдеры, которые входят в группы WOG, ОККО и "Надежда".