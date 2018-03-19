"Укрзализныця" хочет до конца года начать производство зерновозов своими силами

Новые зерновозы будут большей емкости и будут иметь первый класс антивандальной защиты, чтобы исключить воровство зерна.

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" планирует до конца года разработать документацию и изготовить опытный образец улучшенных зерновозов на одном из своих вагоностроительных заводов.

Читайте такжеПроизводство грузовых вагонов на заводах "Укрзализныци" снизилось в 3,4 раза

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци" со ссылкой на директора по экономике и финансам Андрея Рязанцева.

"Сейчас разрабатывается проектная документация о начале проекта строительства зерновозов нового модельного ряда. Надеюсь, что в начале следующего года уже начнем их строить", - цитирует пресс-служба Рязанцева.

По его словам, новые зерновозы будут иметь первый класс антивандальной защиты, чтобы исключить воровство зерна, и будут иметь большую емкость, что является удобным для клиента.

Рязанцев отметил, что инвестирование в зерновозы стало возможным благодаря внедрению вагонной дерегуляции.

"При установлении рыночной стоимости за пользование вагонами "Укрзализныце" стало экономически выгодно вкладывать средства в строительство зерновозов. Раньше мы строили только универсальные вагоны, используемые круглый год и для различных видов грузов, но уже сейчас планируем инвестировать и в специальные вагоны", - сообщил Рязанцев.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Украинская зерновая ассоциация призвала "Укрзализныцю" обнародовать алгоритм распределения вагонов-зерновозов и локомотивной тяги, а также учесть распределение вагонных маршрутов в разрезе всей страны, а не только регионов и отдельных компаний.

Кроме того, Украинская зерновая ассоциация предложила "Укрзализныце" увеличить инвестиции в строительство вагонов-зерновозов и локомотивов, а также увеличить оборачиваемость вагонов, чтобы сократить среднее время на одну перевозку.

Справка УНИАН. "Укрзализныця" является публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.