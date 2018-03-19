В "Новой почте" рассказали, сколько денег изъяли правоохранители

Во время обысков в 42 кассах в 6 отделениях по всей Украине и в офисе "Новой почты" правоохранители изъяли 132 тысячи гривен.

Правоохранительные органы во время проведения обысков в офисах компании "Новая Почта" в пятницу изъяли 132 тысячи гривен.

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Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на заявление совладельца компании Вячеслава Климова.

"Были проведены обыски в 42 кассах в 6 отделениях по всей Украине и в офисе. Никаких нарушений не было, только в отделении номер 1 города Харькова правоохранители изъяли 132 тысячи гривень", - сказал Климов.

"Это были деньги клиента, которые ожидали перевода через нашу финансовую компанию "Пост Финанс". Они предназначались одной компании, и ожидали выдачи клиентам. Об этом есть соответствующая проводка и отражение в финансовых документах "Пост Финанс", - добавил он.

"Мы будем это обжаловать, потому что это абсолютно законные и отражены в финансовой отчетности компании "Пост Финанс" деньги, которые принадлежат нашим клиентам. Наверное, именно про эти деньги говорит пресс-секретарь генпрокурора", - подытожил совладелец компании.

Как сообщалось, в субботу Лариса Сарган заявила, что после обысков в офисных и складских помещениях "Новой почты" и родственных с ней предприятий уведомление о подозрении не состояли и меры пресечения не избирались.

"По результатам проведенных обысков обнаружены и изъяты документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО "Новая Почта" и указанных выше предприятий и наличные денежные средства, не учтенные и не оприходованные в кассе и в бухгалтерских документах", - сообщила она.