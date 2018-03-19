Харьковский метрополитен проиграл суд антикоррупционному центру

18:59, 19 марта 2018
Транспорт/Связь
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Метрополитен проиграл суд Харьковскому антикоррупционному центру / фото УНИАН

"Харьковский окружной административный суд 19 марта удовлетворил иск ОО «Харківський антикорупційний центр» и обязал КП «Харьковский метрополитен» обнародовать финансовую отчетность и информацию о своей деятельности на собственном веб-сайте", - сообщили в ХАЦ, пишет KharkivToday.

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Этот иск - не первый. С аналогичным требованием сделать публичной информацию о своей деятельности активисты ХАЦа обращались еще к двум КП - «Жилкомсервис» и КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов".

Два иска были удовлетворены, с "КВБО" было подписано мировое соглашение, поскольку предприятие опубликовало финансовый отчет уже на этапе суда. Второе коммунальное предприятие наоборот не только не выполнило требование суда, но и подало апелляцию. Суд по "Жилкомсервису" должен состояться 29 марта. По какому пути пойдут в метрополитене - пока неясно.

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Теги: #метро харькова#Харьковский метрополитен#Международный антикоррупционный центр