Харьковский метрополитен проиграл суд антикоррупционному центру

Одно из самых информационно закрытых коммунальных предприятий города должно теперь предоставить информацию о своей деятельности на сайте.

Харьковский антикоррупционный центр выиграл еще один суд у коммунальщиков. На этот раз - у КП "Харьковский метрополитен".

"Харьковский окружной административный суд 19 марта удовлетворил иск ОО «Харківський антикорупційний центр» и обязал КП «Харьковский метрополитен» обнародовать финансовую отчетность и информацию о своей деятельности на собственном веб-сайте", - сообщили в ХАЦ, пишет KharkivToday.

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Этот иск - не первый. С аналогичным требованием сделать публичной информацию о своей деятельности активисты ХАЦа обращались еще к двум КП - «Жилкомсервис» и КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов".

Два иска были удовлетворены, с "КВБО" было подписано мировое соглашение, поскольку предприятие опубликовало финансовый отчет уже на этапе суда. Второе коммунальное предприятие наоборот не только не выполнило требование суда, но и подало апелляцию. Суд по "Жилкомсервису" должен состояться 29 марта. По какому пути пойдут в метрополитене - пока неясно.