Самый большой в мире самолет "Мрия" совершил удачный пробный полет после ремонта и модернизации (видео)

Воздушное судно стояло на ремонте полтора года.

Непревзойденная украинская "Мрия" снова поднялась в воздух после ремонта и модернизации.

Эксклюзивные кадры полета Ан-225 были показаны в сюжете ТСН.

После ремонта двигатели легко подняли в воздух самый большой и самый мощный самолет в мире. Пилоты взлетели на высоту почти 12 километров, где провели тестирование нового навигационного оборудования. "Наши конструкторы внедрили очередную серию доработок в части авионики, такая модернизация идет непрерывно", - пояснил директор авиакомпании "Авиалинии Антонова" Михаил Харченко.

Читайте такжеУкраинский самолет "Руслан" за рекордное время перевез груз из Чили в Аргентину (фото)

После двухчасового полета "Мрия" вернулась на родной аэродром в Гостомеле. "Полет прошел очень хорошо, оборудование работает просто замечательно. Удивительно, самолет не летал полтора года, но он хоть сегодня готов в коммерческий рейс", - поделился впечатлениями от испытания командир экипажа Дмитрий Антонов.

Самолет готовят к выполнению коммерческих рейсов в Азию уже в начале апреля. Подробности на предприятии "Антонова" еще не раскрывают, известно только, что в планах перевозки больших грузов.