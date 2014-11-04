Средняя зарплата железнодорожников выросла на 7,4% - до 4231 грн

В пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») сообщили, что в третьем квартале этого года железнодорожникам было выплачено вознаграждение по итогам работы в 2013 году в размере 50% оклада.

Кроме того, «Укрзализныця» ежегодно повышает железнодорожникам часовые тарифные ставки и должностные оклады - последний рост на 5% произошел в январе 2014 года.

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В пресс-службе отметили, что по уровню заработной платы среди отраслей экономики в 2014 году железнодорожный транспорт занимает 10 место, тогда как конкуренцию ему составляют авиационный транспорт, финансовая и страховая деятельность, фармацевтическая отрасль, информация и телекоммуникации, добыча каменного и бурого угля и металлургическое производство, электроэнергия.

По данным пресс-службы, коллектив работников железнодорожной отрасли, в том числе подчиненных «Укрзализныце» предприятий на сегодняшний день насчитывает 312,3 тыс. человек, из них порядка 40% - женщины.

В настоящее время в числе наиболее востребованных железнодорожных профессий значатся монтеры пути, слесари по ремонту подвижного состава, электромонтеры, составители поездов и сигналисты.

В свою очередь, ежегодно отрасль пополняется молодыми кадрами: на предприятиях отрасли выпускникам школ, а также профессионально-технических и высших учебных заведений предоставляется около 1,5 тыс. первых рабочих мест.

В сообщении со ссылкой на главу «Укрзализныци» Бориса Остапюка подчеркивается, что приоритетными задачами железнодорожной отрасли являются обеспечение социальных гарантий работников и ветеранов-железнодорожников, сохранение сети отраслевых медицинских и оздоровительных учреждений, кадрового потенциала, а также продолжение реформирования отрасли.

«Из-за войны на востоке много усилий железнодорожников и материальных ресурсов отрасли направлено на восстановление разрушенных объектов - сотен километров путей, десятков поврежденных мостов и путепроводов, вокзалов и станций, школ и больниц. Помощь мирным жителям восточных областей стала нашим общим первоочередным заданием», - цитирует пресс-служба Остапюка.

Также сообщалось, что средняя зарплата железнодорожников составила 4087,5 грн, что на 6,4% больше прошлогодней и на 0,4% больше запланированной зарплаты.

"Укрзализныця" в 2013 году увеличила расходы на реализацию и сохранение ряда льгот и социальных гарантий для работников железных дорог по сравнению с 2012 годом на 8,4% - до 5,7 млрд грн.