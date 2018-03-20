Оккупанты рассказали, как будут запускать движение по автодорожной части Крымского моста

Для пассажирского транспорта проезд по мосту планируется открыть в мае 2018 года

Оккупационные власти Крыма приняли решение ускорить запуск автодорожной части моста через Керченский пролив. Ввод в эксплуатацию вместо декабря 2018 года запланирован на май.

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На первом этапе – сразу после ввода Крымского моста - проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки. Открытие движения для грузового транспорта планируется на втором этапе – в конце 2018 года, как и было намечено первоначальными графиками, говорится в планах оккупантов на сайте Минтранса РФ.

"Исключение предусмотрено для грузового и технологического транспорта, задействованного в строительстве железнодорожной части Крымского моста. Транспорт строителей сможет передвигаться по Крымскому мосту сразу после открытия его автодорожной части", - говорят оккупанты.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал открытие автомобильного движения по мосту в оккупированный Крым через «несколько месяцев».