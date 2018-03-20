ГПУ не выявила нарушений в "Новой почте" - заявление компании

Изъятые при обыске 132 тысячи гривень будут возвращены.

Генеральная прокуратура Украины в ходе проведения обысков 16 марта в офисах украинской компании экспресс-доставки "Новая почта" не выявила нарушений, а изъятые при обыске 132 тысячи гривень, принадлежащие клиентам финансовой компании "Пост Финанс", будут возвращены.

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Об этом сообщила пресс-служба компании на своем сайте со ссылкой на результаты встречи генерального прокурора Юрия Луценко и совладельца группы компаний "Новая почта" Вячеслава Климова.

"Юрий Луценко подтвердил, что в ходе обысков, проведенных 16 марта 2018 года в компаниях группы, нарушений выявлено не было. Изъятые при обыске денежные средства клиентов компании "Пост Финанс" будут возвращены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что юридическая служба группы компаний "Новая Почта" готова ответить на все вопросы Генеральной прокуратуры и предоставит все необходимые материалы, что позволит принять законное решение по делу.

Как сообщал УНИАН, 16 марта сотрудники Генпрокуратуры провели около 15 обысков в офисах и складских помещениях "Новой почты" в Киеве, Полтаве и Харькове.

17 марта пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что менеджеры компании и родственных предприятий подозреваются в преступлениях, предусмотренных ст. 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением") и ст. 212 ( "Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей") Уголовного кодекса Украины.

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Сарган отметила, что, по информации фискальной службы, должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, направленную на оказание услуг по обналичиванию средств и минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита, что приводило к неуплате налогов в особо крупных размерах.

Премьер-министр Владимир Гройсман 19 марта поручил Министерству юстиции совместно с бизнес-омбудсменом и правительственным офисом инвестиций проанализировать ситуацию с обысками в компаниях и сделать предварительные выводы для обсуждения на заседании комиссии по реализации закона "Маски-шоу стоп".

Справка УНИАН. Компания "Новая почта" основана в 2001 году как оператор экспресс-доставки документов, посылок и грузов в любую точку Украины.

Кроме предприятия "Новая почта", в группу компаний экспресс-доставки входят "Новая почта интернешнл" (услуга международной доставки, представительства в других странах), "Новая почта логистик" (услуга выполнения заказа для корпоративных клиентов) и "Пост Финанс", которая под брендом Forpost предоставляет услугу денежных переводов в отделениях "Новой почты".