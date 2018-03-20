Лоукост Wizz Air устроил однодневную акцию на все авиабилеты в Польшу и обратно

Скидку в 20% можно получить на все рейсы в/из Польши при покупке до 23:59 по центрально-европейскому времени. По условиям акции, полет нужно совершить до 30 апреля 2018 года.

Венгерский лоукост Wizz Air ввел скидку 20% на все рейсы в и из Польши при бронировании 20 марта 2018 года с 00:00 до 23:59 по центрально-европейскому времени (разница с Киевом -1 час).

Читайте такжеЛоукостер Wizz Air начнет полеты из Харькова в Вену

Как сообщается на странице авиаперевозчика в Facebook, согласно условиям акции, скидка действительна только при бронировании на официальном сайте компании или в ее мобильном приложении. При этом период путешествия ограничен – в акции участвуют только рейсы на любые маршруты в Польшу и из Польши, которые будут совершены до 30 апреля 2018 года.

Отметим, на данный момент можно полететь из Киева в такие польские города, как Варшава, Вроцлав, Гданьск, Катовице, Люблин и Познань, из Львова – во Вроцлав, Гданьск и Катовице. Из Харькова в Катовице Wizz Air начнет летать только в июне.

Как сообщал УНИАН, венгерский лоукост-авиаперевозчик Wizz Air ранее объявил о планах в ближайшие месяцы расширить свою сеть полетов 70 новыми маршрутами. 16 из них будут открыты в/из аэропортов Киева, Львова и Харькова.