В Днепре отменят несколько пригородных поездов

13:44, 20 марта 2018
Транспорт/Связь
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УНИАН

Отменяются следующие пригородные поезда сообщением:

   6001 Днепр Главный – Каменское

   6003 Диёвка – Каменское

   6007 Днепр Главный – Каменское

   6040 Каменское – Диёвка

   6046 Сухачевка – Диёвка.

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Теги: #Днепр#электричка