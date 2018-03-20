В Днепре отменят несколько пригородных поездов

Всего будут отменены маршруты пяти пригородных поездов.

В связи с переходом на «летнее» время с 25 марта на Приднепровской железной дороге изменяется расписание движения. Об этом сообщается на сайте Приднепровской железной дороги.

Отменяются следующие пригородные поезда сообщением:

6001 Днепр Главный – Каменское

6003 Диёвка – Каменское

6007 Днепр Главный – Каменское

6040 Каменское – Диёвка

6046 Сухачевка – Диёвка.