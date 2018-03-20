В Днепре отменят несколько пригородных поездов
13:44, 20 марта 2018Транспорт/Связь
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Всего будут отменены маршруты пяти пригородных поездов.
Будут отменены несколько электричек \ УНИАН
В связи с переходом на «летнее» время с 25 марта на Приднепровской железной дороге изменяется расписание движения. Об этом сообщается на сайте Приднепровской железной дороги.
Отменяются следующие пригородные поезда сообщением:
6001 Днепр Главный – Каменское
6003 Диёвка – Каменское
6007 Днепр Главный – Каменское
6040 Каменское – Диёвка
6046 Сухачевка – Диёвка.
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