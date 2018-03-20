Швейцарская авиакомпания 26 марта откроет рейс из Киева в Цюрих

17:21, 20 марта 2018
Транспорт/Связь
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщила пресс-служба Международного аэропорта "Борисполь".

"Партнерство с авиакомпанией Swiss International AirLines позволит украинцам путешествовать в Швейцарию четыре раза в неделю - в понедельник, среду, пятницу и воскресенье", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в прошлом генеральный директор Международного аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин заявлял, что лоукост-авиакомпания Eurowings, входящая в группу компаний Lufthansa, намерена с 2018 года начать полеты в Украину.

Справка УНИАН. Международный аэропорт "Борисполь" является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

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Теги: #авиакомпания Swiss