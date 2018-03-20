Одесский автовокзал изменил график работы из-за непогоды

В настоящее время в самой Одессе сложные погодные условия: гололед и мокрый снег, переходящий в дождь.

Международный автовокзал «Одесса» изменил график работы в связи с отменой ряда рейсов из-за непогоды.

Как сообщил УНИАН представитель автовокзала, в связи с непогодой некоторые перевозчики отменили рейсы. В частности, отменен рейс на Очаков, (Николаевская обл., ожидался в 14.20), Каховку (Херсонская обл., 14.50, 15.40), Умань (Черкасская обл., 15.35), Килию (Одесская обл., 16.15), в Николаев (16.40), в Харьков (17.10), а также в Кишинев (17.35).

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Отменено отправление из Одессы в 16.55 автобуса маршрутом Штефан-Вода (Молдова) - Запорожье, в 17.00 Болград-Москва.

Уже известно о задержке автобусов из Варшавы (Польша) и Софии (Болгария), отбытие которых планировалось в 18.00.

Также отменены рейсы с заходом в Одессу Кишинев-Лазурное, Измаил-Киев.

В настоящее время в самой Одессе сложные погодные условия: гололед, гололедица, мокрый снег, переходящий в дождь и т. д.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, на улицах производится уборка и посыпка песчано-солевой смесью спусков, подъемов и магистральных дорог.

Учитывая неблагоприятный прогноз погоды, все службы, обеспечивающие жизнедеятельность города, находятся в условиях повышенной готовности.

Ночью в Одесской области ожидается метель, перепады температуры воздуха – ночью до 6 градусов мороза, днем – местами плюсовая температура.