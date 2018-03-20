"Укрзализныця" с начала года сократила прибыль почти в 25 раз

Снижение чистой прибыли вызвано отсутствием поступлений от перевозок грузов на/с неподконтрольной территории.

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" в январе-феврале 2017 года сократила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2017 года в 24,3 раза - до 20 миллионов гривень с 487 миллионов гривень.

Читайте такжеСтала известна цена покупки "Укрзализныцей" американских локомотивов

Как сообщила УНИАН пресс-служба "Укрзализныци", уменьшение чистой прибыли связана с отсутствием поступлений от перевозок грузов на/с неподконтрольной территории и изменение логистики перевозок, маршрутов, видов грузов.

"За 2 месяца этого года "Укрзализныця" получила чистую прибыль почти 20 миллионов гривень. За соответствующий период прошлого года компания получила - 487 миллионов гривень. Такая разница в показателях связана с рядом факторов. В частности с тем, что в прошлом году эти показатели включали поступления от перевозок грузов на/с неподконтрольной территории. Соответственно эти объемы в отчетном периоде 2018 года отсутствуют. Кроме того, на общие показатели повлияло изменение логистики перевозок, маршрутов, видов грузов и тому подобное. Также, на финансово-экономические показатели работы двух месяцев 2018 года повлияли сложные погодные условия, обусловившие значительное увеличение расходов на организацию перевозок по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", - сообщили в госкомпании.

В пресс-службе отметили, что доходы от перевозок в январе-феврале составили 12 миллиардов гривень, что больше аналогичного периода прошло года на 1,3 миллиарда гривень или 12,2%.

Также отмечается, что за 2 месяца этого года грузооборот увеличился на 1,6% от планового показателя, а пассажирооборот - на 5,2% по сравнению с показателем прошлого года.

Согласно сообщению, рабочий парк вагонов в среднем увеличился на 7213 вагонов в сутки.

Кроме того, за 2 месяца 2018 года за счет собственных средств было освоено почти 1,7 миллиарда гривень капитальных инвестиций, что 2,5 раза больше, чем за соответствующий период 2017 года.

"В том числе более 94 миллионов гривень было направлено на строительство Бескидского тоннеля. На модернизацию направлено 304,2 миллиона гривень, капитальный ремонт – 156,7 миллиона гривень", - говорится в сообщении.

По словам и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова, положительной динамики финансовых показателей работы компании в первые месяцы 2018 года удалось достичь благодаря слаженной работе коллектива.

"Положительной динамики финансовых показателей работы "Укрзализныци" в первые месяцы 2018 удалось достичь благодаря слаженной работе коллектива, конструктивным отношениям с клиентами и правительственной поддержке отрасли. Благодаря всем этим факторам уже за первые два месяца этого года получена чистая прибыль в почти 20 миллионов гривень", - цитирует пресс-служба Кравцова.

Как сообщал УНИАН, акционерная госкомпания "Укрзализныця" по итогам 2016 года получила 303 миллиона гривень чистой прибыли против 16 миллиардов гривень чистого убытка в 2015 году.

По итогу 2017 года данных еще нет, но ранее директор казначейства "Укрзализныци" Владимир Кузьо заявлял, что по итогам 2017 года "Укрзализныця" планирует получить 100 миллионов гривень чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Справка УНИАН. "Укрзализныця" является публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.